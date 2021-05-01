В Кировском районе загорелся дом, достигнув высшего уровня сложности

В Петербурге в ночь на субботу загорелся одноэтажный дом. Инцидент произошел 30 апреля, в пятницу, в районе половины двенадцатого ночи. Пожар начался в Кировском районе города по адресу дорога на Турухтанные острова, 24 корпус 5. О пожаре сообщают в пресс-службе МЧС по Петербургу и области.

На пульт спасателей сообщение о возгорании поступило в 23:41. К моменту прибытия пожарных площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Огонь охватил кровлю и прилегающую территорию. Однако через час площадь огня увеличилась в 2,5 раза. В связи с этим ранг пожара был повышен до максимального - № 1-Бис.

Спустя еще два часа работы пожарных служб, ранг удалось снизить до первого. Так, в 03:21 сообщили о ликвидации горения. На данный момент завершаются работы по проливке конструкций.