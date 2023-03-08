В квартире на Новаторов из-за загоревшегося дивана погиб один человек и еще один был госпитализирован

В Кировском районе Петербурга произошел квартирный пожар в четырехкомнатной квартире. В результате инцидента пострадал один человек и еще один скончался.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, в среду, 8 марта, в 00:32 на пульт диспетчера экстренной службы поступило сообщение о том, что в одной из квартир в доме 59 по бульвару Новаторов случилось возгорание.

В четырехкомнатной отдельной квартире загорелся диван. Пожар был ликвидирован в 01:06. На месте пожара спасатели обнаружили одного погибшего человека. Также был обнаружен пострадавший, которого госпитализировали в медучреждение.

К ликвидации огня от МЧС было привлечено три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Московском районе Петербурга после пожара в "двушке" на Авиационной был госпитализирован один пострадавший.