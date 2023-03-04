После пожара в "двушке" на Авиационной мужчину забрали медики

Утром 4 марта в Московском районе Петербурга произошел пожар, после которого мужчине понадобилась помощь медиков. В настоящее время причины возгорания уточняются.

Инцидент произошел около половины одиннадцатого утра в субботу. Выяснилось, что на улице Авиационная в доме 13 вспыхнула двухкомнатная квартира. Специалисты оперативно выехали на место происшествия.

Позже удалось установить, что огонь охватил обстановку на площади пять квадратных метров. Локализовать пожар удалось ближе к 12 часам дня.

В пресс-службе МЧС по Петербургу уточнили, что в результате произошедшего пострадал один человек, которого госпитализировали в медицинское учреждение. В тушении пожара участвовали три единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в пожаре на Промышленной улице в Петербурге погиб человек. Кроме того в медицинское учреждение были доставлены две пострадавшие женщины.