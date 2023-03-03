В крупном пожаре на Промышленной погиб петербуржец и пострадали две женщины

В Кировском районе Петербурга случился крупный пожар на одном из этажей административного здания. Огонь туши на протяжении нескольких часов. В результате происшествия пострадали две женщины, и один человек погиб.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре поступило в экстренную службу 2 марта, в четверг, в 28:05. В четырехэтажном здании на промышленной улице пламя охватило 300 “квадратов” на третьем этаже.

В 18:19 пожару присвоили номер 1-БИС. В 19:00 ранг посияли до второго номера. Локализировать пожар и ликвидировать открытое горение удалось в 21:20.

Полностью ликвидирован пожар бы 3 марта в 00:23.

На месте происшествия был обнаружен один погибший. Также сообщается что пострадали двое человек. Обе пострадавшие были госпитализированы.

К ликвидации пожара от МЧС было привлечено 14 единиц техники и 56 человек личного состава.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Кировском районе на улице Солдата Корзуна в квартирном пожаре погиб один человек.