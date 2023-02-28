Во вспыхнувшей под утро "трешке" на Солдата Корзуна спасатели обнаружили погибшую

После пожара в квартире дома на улице Солдата Корзуна в Кировском районе спасатели обнаружили погибшую. В настоящее время причины возгорания уточняются.

Около 05:27 утра 28 февраля специалистам МЧС поступило сообщение, что на улице Солдата Корзуна в доме 36 горит трехкомнатная квартира. Спасатели оперативно отправились на место в составе трех единиц техники от МЧС и 15 человек личного состава.

По прибытию удалось уточнить, что "трешка" обгорела на площадки четыре квадратных метра. Потушить ее удалось достаточно быстро, - в 05:52 огня уже не было. Несмотря на оперативное устранение пламени на месте инцидента была обнаружена погибшая.

В настоящее время специалисты выясняют все детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что после пожара на улице Лени Голикова в Кировском районе пострадал один человек. Инцидент произошел накануне, 27 февраля.