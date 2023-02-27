В "трешке" на Лени Голикова загорелась кухня: пострадал один человек

В Кировском районе произошел пожар в “трешке” на улице Лени Голикова. В результате происшествия пострадал один человек.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Петербургу, информация о пожаре поступила в экстренную службу в понедельник, 27 февраля, в 16:48.

Сообщалось, что в трехкомнатной квартире дома на улице Лени Голикова произошло возгорание на кухне. Пламя охватило пять метров помещения.

Пожар был ликвидирован в 17:13. В результате происшествия пострадал мужчина. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

На борьбу с огнем от МЧС привлекалось 15 человек личного состава и три единицы техники.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в пожаре в трехкомнатной квартире на Суздальском проспекте пострадали двое петербуржцев.