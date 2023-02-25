После пожара в "трешке" на Суздальском проспекте госпитализация понадобилась двум пострадавшим

В Калининском районе произошел ночной пожар, после которого в больницу забрали сразу двух человек. В настоящий момент причины возгорания уточняются.

Инцидент произошел в ночь с 24 на 25 февраля. Тогда, около половины первого специалистам МЧС поступило сообщение, что на Суздальском проспекте, 77, корпус 2 горит трехкомнатная квартира.

По прибытию на место удалось установить, что в одной из комнат "трешки" огонь охватил два квадратных метра. Тушили пожар более часа, - около двух ночи огонь удалось ликвидировать.

В результате произошедшего пострадали два человека, которых экстренно направили в медицинское учреждения для оказания помощи. На месте работали 3 единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава.

В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что ночью 23 февраля в Красносельском районе произошел сильный квартирный пожар, в результате которого пострадала женщина.