  • 23 Февраль 2023
USD 23.02.2023 74.7087 -0.1509
USD ММВБ 00:05 75.0949  
EUR 23.02.2023 79.5716 -0.1872
EUR ММВБ 00:05 79.9205  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Во время пожара в "трешке" на Десантников пострадала женщина

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

В Красносельском районе произошел сильный квартирный пожар, в результате которого пострадала женщина. С огнем боролись 21 пожарный.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера экстренной службы 23 февраля, в 03:34. В одном из домов на улице Десантников случилось возгорание в трехкомнатной квартире.

Пламенем было объято 52 квадратных метров помещения. Ликвидировать огонь удалось в 05:26.

На месте происшествия пострадала женщина. Горожанку госпитализировали в медицинское учреждение.

На борьбу с огнем от МЧС было привлечено пять единиц техники и 21 человек личного состава.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Колпинском районе города в четырехкомнатной квартире на улице Танкистов произошел пожар. На месте происшествия медики осмотрели шестерых местных жителей, одному из которых потребовалась госпитализация.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram