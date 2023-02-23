Во время пожара в "трешке" на Десантников пострадала женщина

В Красносельском районе произошел сильный квартирный пожар, в результате которого пострадала женщина. С огнем боролись 21 пожарный.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера экстренной службы 23 февраля, в 03:34. В одном из домов на улице Десантников случилось возгорание в трехкомнатной квартире.

Пламенем было объято 52 квадратных метров помещения. Ликвидировать огонь удалось в 05:26.

На месте происшествия пострадала женщина. Горожанку госпитализировали в медицинское учреждение.

На борьбу с огнем от МЧС было привлечено пять единиц техники и 21 человек личного состава.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Колпинском районе города в четырехкомнатной квартире на улице Танкистов произошел пожар. На месте происшествия медики осмотрели шестерых местных жителей, одному из которых потребовалась госпитализация.