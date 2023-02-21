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После пожара в квартире на Танкистов врачи осмотрели шесть человек, одного из которых увезли в больницу

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После пожара в четырехкомнатной квартире на улице Танкистов специалисты осмотрели шесть человек, одному из которых понадобилась госпитализация. Известно, что остальные граждане отделались лишь реакцией на ситуацию.

Возгорание произошло в жилом доме Колпинского района. Сообщение о произошедшем в квартире на улице Танкистов, 30 поступило на пульт диспетчера около половины десятого вечера 20 февраля.

На место оперативно выехали три единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава. Выяснилось, что полыхает четырехкомнатная квартира, площадью 65 квадратных метров. К моменту прибытия специалистов огонь успел охватить в общей сложности 20 "квадратов" одной из комнат и коридора.

В пресс-службе МЧС по Петербургу уточнили, что потушить пожар специалисты могли спустя час, в 22:30. Медики осмотрели на месте происшествия шесть человек, одного из которых экстренно забрали в больницу. Остальным помощь не понадобилась, так как у них была замечена только реакция на ситуацию. 

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что 5 февраля под Петербургом произошел пожар, после ликвидации которого на месте происшествия были обнаружены трупы двух людей.

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