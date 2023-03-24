После пожара в "трешке" на Дачном проспекте из-за постельного пострадал один человек

В Кировском районе Санкт-Петербурга причиной квартирного пожара стали постельные принадлежности. Известно, что в результате инцидента пострадал один человек.

Около четырех часов дня 24 марта сотрудникам МЧС поступило сообщение, что в доме 16, корпус 5 на Дачном проспекте загорелась трехкомнатная квартира. На место отправили три единицы техники и 15 человек личного состава.

Позже удалось установить, что огонь распространился в одной из комнат, площадью восемь квадратных метров. Загорелись постельные принадлежности. К моменту прибытия специалистов пламя охватило один "квадрат".

Пожар потушили быстро. В пресс-службе МЧС по Петербургу уточнили, что около 16:23 огня уже не было, однако в результате возгорания пострадал один человек.

В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что утром 24 марта в Невском районе Петербурга вспыхнуло здание винзавода "Самтрест". Чтобы потушить огонь, специалистам понадобилось более часа.