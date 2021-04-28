На Большом проспекте загорелся жилой дом

В Петроградском районе Петербурга начался пожар. Возгорание началось около 12 часов в жилом доме на Большом проспекте. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

Здание находится в доме №57 по Большому проспекту и ранее было доходным домом. Сейчас это обычный жилой дом Петроградского района.

«В 12:03 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, Большой проспект, д. 57. Происходит горение в жилом здании», - отметили в МЧС.

На данный момент площадь пожара не установлена, но ранг пожара уже повысили до второго. Причиной стала угроза распространения огня. К дому уже приехали пожарные службы.