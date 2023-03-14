В квартирном пожаре на Кропоткина погиб один петербуржец

В Петроградском районе Северной столицы в четырехкомнатной квартире загорелся коридор. В результате инцидента погиб один человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, во вторник, 14 марта, в 06:07, на пульт диспетчера экстренной службы поступило сообщение о пожаре в четырехкомнатной квартире на улице Кропоткина.

Возгорание произошло в коридоре. Огнем была охвачена площадь восемь квадратных метров.

Пожар ликвидировали в 07:22. После тушения пламени на месте происшествия спасатели обнаружили одного погибшего человека.

К ликвидации пожара от МЧС было привлечено 15 человек личного состава и три единицы техники.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Приморском районе города в результате пожара в квартире-студии на улице Плесецкая погибло двое человек. Огонь тушили в тречении полу часа. Ликвидацией пожара занимались три единиц техники и 15 человек личного состава МЧС.