В результате пожара в квартире-студи на Плесецкой два человека ушли из жизни

В Приморском районе после пожара, который удалось потушить за 30 минут, погибли два человека.

Около шести утра 13 марта спасателям поступило сообщение о возгорании в небольшой квартире-студии на улице Плесецкая, 10. Специалисты оперативно отправились на место в составе трех единиц техники от МЧС и 15 человек личного состава.

По прибытию выяснилось, что огонь охватил три квадратных метра. Пожар удалось потушить достаточно быстро, за полчаса - в 06:31 пламя было ликвидировано.

Тем не менее, в результате пожара погибли два человека. В настоящий момент все детали и причины возгорания уточняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Невском районе Петербурга произошел пожар в двухкомнатной квартире. В результате происшествия пострадал одна местная жительница, которую забрали врачи.