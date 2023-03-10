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Петербурженке потребовалась госпитализация после квартирного пожара на Дыбенко

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© Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

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В Невском районе Петербурга произошел квартирный пожар в “двушке”. В результате происшествия пострадал одна местная жительница, которая была госпитализирована.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, в пятницу, 10 марта, в 14:14 на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что в доме на улице Дыбенко загорелась квартира.

В двухкомнатной отдельной квартире произошло возгорание в комнате площадью 12 квадратных метров. Огнем было охвачено шесть “квадратов”.

В 14:37 пожар был ликвидирован. На месте происшествия спасатели обнаружили пострадавшую женщину. Ее госпитализировали в медицинское учреждение.

К ликвидации пожара от МЧС было задействовано 15 человек личного состава и три единицы техники.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в квартире на бульваре Новаторов загорелся диван. В результате пожара погиб один человек и еще один был госпитализирован.

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