На 47-м километре внутреннего кольца КАД загорелся тягач

В Красносельском районе Петербурга на КАД огнем объяло кабину грузовой машины. В результате машина была уничтожена пожаром.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, 15 марта, в среду, в 18:26 на пульт диспетчера экстренной службы поступило сообщение о том, что на 74-м километре КАД, на внутреннем кольце, произошло возгорание грузового автомобиля марки MAN.

В результате происшествия огонь полостью уничтожил кабину тягача. Пожар был ликвидирован в 18:47.

Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара от МЧС привлекалось две единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петроградском районе на улице Кропоткина 14 марта загорелся коридор в четырехкомнатной квартире. В результате пожара погиб один человек. К ликвидации пожара от МЧС было привлечено 15 человек личного состава и три единицы техники.