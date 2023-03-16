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После возгорания в квартире на Пловдивской обнаружен погибший

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© Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

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После пожара во Фрунзенском районе, который накануне произошел в квартире дома на Пловдивской улице, обнаружен погибший.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера около девяти часов вечера. Оказлось, что на Пловдивской улице горит двухкомнатная квартира дома два. Специалисты оперативно отправились на место происшествия.

По прибытию на место выяснилось, что огонь охватил 4 квадратных метра помещения. С пламенем боролись три единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу, потушить пожар специалисты смогли около 21:18. Несмотря на то, что устранили его достаточно быстро, на месте инцидента нашли погибшего.

В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что 14 марта в Петроградском районе загорелся коридор четырехкомнатной квартиры дома на улице Кропоткина. В результате инцидента погиб один человек.

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