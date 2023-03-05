После оперативного тушения пожара в Доме Художника на Песочной набережной в больницу попали двое

В ночь с 4 на 5 марта в Петроградском районе Санкт-Петербурга произошел пожар, который удалось оперативно потушить до приезда спасателей. Однако без пострадавших не обошлось.

Выяснилось, что горело здание, известное как Дом Художников. Оно расположено на Песочной набережной, 16. Сообщение о возгорании поступило специалистам около часа ночи 5 марта.

На место были отправлены три машины МЧС и 15 человек личного состава, однако, как уточнили в пресс-службе ведомства, возгорание в двухкомнатной квартире было устранено до прибытия специалистов на место происшествия. Огонь охватил два "квадрата".

Несмотря на то, что помощь МЧС в тушении пожара не понадобилась, очень кстати пришлись силы медиков . Двух человек госпитализировали в больницу для детального осмотра. В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что после пожара в двухкомнтаной квартире на Авиационной улице в Петербурге мужчине понадобилась помощь медиков.