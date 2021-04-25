В Курортном районе вспыхнул частный дом

В Петербурге снова не обошлось без пожара. Возгорание произошло 25 апреля, в воскресенье, в Курортном районе города. Об инциденте сообщила пресс-служба управления МЧС по Петербургу и области.

Пожар начался в частном доме на Биржевой улице. На пульт дежурного МЧС сообщение о возгорании поступило в 17:57. Причина возгорания пока остается неизвестной. Для ликвидации огня МЧС направило две единицы техники и девять спасателей.

На данный момент о пострадавших пока не сообщалось. После устранения пожара специалистам предстоит выявить причину возгорания.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал об учениях МЧС в Курортном районе.