В Петербурге пожар уничтожил припаркованный на Скобелевском Nissan

В Выборгском районе Петербурга произошло возгорание автомобиля марки Nissan. Потушить пламя пожарным удалось менее чем за час.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, в среду, 25 января, на Скобелевском проспекте случилось возгорание припаркованного автомобиля. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера экстренной службы в 08:52.

Возле дома 5 по Скобелевскому проспекту огонь объял иномарку Nissan. В результате происшествия машина была уничтожена пламенем. Ликвидировать пожар удалось в 9:22. Сведения о пострадавших не поступали.

Причины возгорания пока неизвестны.

К ликвидации пожара от МЧС было привлечено десять человек личного состава и две единицы спецтехники.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Курортном районе города на Ромашковой улчице загорелся одноэтажный дом. Огонь тушили около часа. В результате происшествия погибла одна женщина. На борьбу с пожаром было привлечено две единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава.