Из образовательных учреждений эвакуировали 1,5 тысячи человек

В Петербурге 21 апреля, в среду, прошли массовые эвакуации в связи с сообщениями о минировании зданий. На этот раз лжеминеров заинтересовали образовательные учреждения. Всего было эвакуировано 16 учебных заведений и одно медицинское. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России.

За минувшие сутки в городе было эвакуировано около 1,5 тысяч человек. Письма о возможных минированиях поступили на электронную почту УФСБ. Информацию о заминированных школах и гимназиях передали в полицию.

Кроме того, сообщения поступили сообщениях о заминированных учебных заведениях Выборгского и Красногвардейского районов и поликлиники №50. Полиция взрывных устройств не обнаружила. В отношении отправителей ведет проверка.