Из-за угрозы минирования здание Арбитражного суда эвакуировали

В Санкт-Петербурге из-за угрозы минирования здания Арбитражного суда всех петербуржцев пришлось эвакуировать из помещений. После эвакуации территорию здания оградили лентой. Кроме того на место прибыли сотрудники Росгвардии, но спустя какое то время уехали. Однако во время эвакуации участников судебного заседания не трогали.

На данный момент уже все в порядке и сотрудники смогли вернуться на свои рабочие места.

Также отметим, что ранее неизвестный сообщил о минировании всех детских садов и школ Северной столицы. В итоге сотрудники правоохранительных органов проверили 861 детсад, а также 639 учебных заведений.