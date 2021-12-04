В 140 школах Петербурга искали бомбу из-за анонима

В пятницу, 3 декабря, в ФСБ получили электронное письмо без подписи. Автор анонимки сообщил, что бомбы заложена в школах Невского Адмиралтейского и Московского районов.

Как сообщает «Фонтанка», проверка стартовала в 9:00. Полиции пришлось осмотреть 140 учебных заведений. Эвакуация учащихся во время проверки не проводилась. Проверка школ трех районов завершилась к 16:30. Взрывных устройств, взрывчатых веществ и других опасных предметов по её итогам обнаружено не было.

Анонима, «заминировавшего» учебные заведения Петербурга теперь ищет следственный комитет.

В тот же день в полиции получили сообщение о минировании Арбитражного и конституционного судов в Петербурге. В каждом из них было якобы заложено по 20 бомб. Отправитель просил выкуп в 50 миллионов рублей и подписался как Дед Мороз. В судах опасных предметов также не обнаружили.