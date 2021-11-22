На Васильевском острове «минировали» школы

В понедельник, 22 ноября, аноним прислал сообщение о минировании школы №642 на Морской набережной. Как сообщает «Фонтанка», ссылаясь на родителей учеников, школу «минируют» уже третий раз за последние дни.

На время работы кинологов старших учеников отправили по домам. Учащихся младших классов перевели в другие учебные корпуса.

Также поступила информация о минировании школы №27 на Васильевском острове. Там также прошла эвакуация и проверка.

Ничего взрывоопасного в двух школах Василеостровского района Петербурга не нашли.

Гимназию №642 действительно «минируют» не впервые. В субботу, 20 ноября, после аналогичного сообщения пришлось эвакуировать первый корпус учебного заведения.