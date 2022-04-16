В пятницу в Петербурге "заминировали" детсад и пять школ

В Петербурге в пятницу, 15 апреля, сообщили о "минировании" шести объектов. Злоумышленники выбрали школы и один детский сад. Об этом сообщает ALLNW.

В полицию вчера обратился руководитель одного из детских садов Северной столицы. Письмо с угрозами пришло на электронную почту дошкольного учреждения. Аноним заявил о "минировании" шести объектов: пяти школ и одного детского садика. Полицейские не нашли ничего опасного при осмотре всех зданий. По решению администрации эвакуация на объектах не проводилась. В 14 часов закончили мероприятия по осмотру. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что из-за сообщений о заминировании эвакуируют суды Петербурга. Неизвестные прислали письма с угрозами в Сестрорецкий, Кронштадтский и Выборгский районные суды.