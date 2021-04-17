Пожар в «Невской мануфактуре» полностью устранен

В ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что пожарным удалось полностью потушить пожар на фабрике в «Невской мануфактуре».

«По состоянию на 23:00 мск 16 апреля пожар полностью ликвидирован», — говорится в сообщении службы.

Напомним, что в Северной столице на фабрике «Невская мануфактура», 12 апреля, произошел сильный пожар, который распространился на площади 10 тыс. квадратных метров. В результате тушения возгорания, пострадали три спасателя. Один пожарный погиб.

Кроме того, президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества сотрудников федеральной противопожарной службы, которые принимали участие в тушении пожара.