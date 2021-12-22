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Бастрыкин требует отчет по расследованию пожара на «Невской мануфактуре»

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© Фото: baltphoto

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил с требованием предоставить ему отчет о ходе расследования пожара на «Невской мануфактуре».

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил с требованием предоставить ему отчет о ходе расследования пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ведомства. 

Крупный пожар в здании №50-52 по Октябрьской набережной, а также его последствия, долгое время освещал «МК в Питере». После ЧП было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

По этому делу в настоящее время проходят бывший гендиректор АО «Невская Мануфактура» Максим Макеев и его заместитель Алексей Михневич. 

Напомним, пожар на мануфактуре произошел 12 апреля 2021 года. Сотрудники МЧС тушили объект около пяти суток. В ходе работ погиб командир отделения пожарно-спасательной части №64 Илья Белецкий, а также равмы различной степени тяжести получили трое его сослуживцев. С момента пожара на объекте не произошло никаких изменений. 

Журналисты издание отмечают, что не только на сгоревшей «Невской мануфактуре» нарушаются правила пожарной безопасности. Так, их обнаружили в Гостином дворе, где рядом с одеждой хранилась пиротехника. После публикации материала они были оперативно устранены. 

Данные нарушения требуют самого тщательного наблюдения, так как в любой момент находящиеся в привлекательных для бизнеса местах здания могут повторить судьбу как «Невской мануфактуры», так и печально известной «Зимней вишни». 

Ответственность за восстановление мануфактуры сейчас возложена на председателя правления банка «Викинг» Александра Заозерского. Владельцем финансовой организации значится миллиардер Алексей Устаев, ему, как пишет "МК в Питере", принадлежали 99 % акций АО «Невская Мануфактура» («СБИС»). Он также не проживает на территории РФ, судя по информации госорганов. 

С учетом заинтересованности в расследовании дела главы СК, возможность привлечения к ответственности Устаева, при условии его нахождения на территории РФ, не кажется невероятной.

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