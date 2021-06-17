“Невская мануфактура” объявила конкурс подрядчиков для консервации здания

В Петербурге объявили тендер на проведение работ по сохранению здания “Невской мануфактуры”. Здание планируют восстановить после пожара. Соответствующая информация появилась на сайте компании. Об этом сообщает “МК в Питере”.

Так, АО “Невская мануфактура” объявило конкурс среди подрядчиков на работу по обследованию, сохранению и законсервации сгоревшего здания. При этом работы должны быть выполнены в течении максимум полугода.

Напомним, здание является памятником архитектуры регионального значения. 12 апреля в “Невской мануфактуре” случился пожар, который не могли устранить пять дней. Кроме того, в пожаре погиб сотрудник МЧС Илья Белецкий.