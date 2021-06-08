Пожарные, пострадавшие при тушении «Невской мануфактуры, выписались из реанимации

При пожаре в «Невской мануфактуре» пострадали двое пожарных, которые попали в реанимацию в тяжелом состоянии. На данный момент спасателей выписали из реанимации и перевели в «обычную палату». Их состояние оценивает как нормальное. Об этом сообщили представители Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины им. А.М.Никифорова МЧС России.

Напомним, что 12 апреля в Санкт-Петербурге произошло возгорание фабрики «Невская мануфактура», которое стало одним из самых крупных пожаров в новейшей истории России. Площадь, охваченная огнем, составила 10 тысяч квадратных метров.