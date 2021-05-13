На Дальневосточном загорелся автосервис

В Петербурге загорелся автосервис. Пожар начался вечером 13 мая, в четверг. Очевидцы заметили в Невском районе города черный и огромный столб дыма. Некоторые горожане испугались, что снова горит «Невская мануфактура», так как огонь виден со стороны набережной. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Так, в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» появились кадры с места событий. Очевидцы слышали взрывы и видели, как что-то горит. Огромный столб черного дыма заполонил небо и напугал проезжающих автомобилистов. Оказалось, что пожар возник в автосервисе на Дальневосточном проспекте в доме №73. Строение занимает площадь 10 на 20 метров.

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти, сообщение о возгорание поступило в 17:48. Неравнодушные люди начали помогать доставать машины из автосервиса. На данный момент на тушение огня брошено 20 спасателей, а также четыре машины.