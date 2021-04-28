Владельцы "Невской мануфактуры" заплатят штраф в размере 80 тысяч рублей

Мировом судьей судебного участка №137 было вынесено решение о назначении штрафа суммой 80 000 рублей владельцам АО «Невская мануфактура», в здании которого произошел крупный пожар. Владельцами АО были нарушены сроки выполнения законного предписания противопожарной службы МЧС об устранении нарушений. АО было признано виновным в совершении административного правонарушения.

Как сообщили на судебном заседании, слушание дела переносили дважды. Первый раз задержка была связана с необходимостью предоставления дополнительных доказательств по делу, второй раз слушание отложили из-за пожара, произошедшего в здании в тот же день – 12 апреля.