В Петербурге закрыли на вход станцию "Садовая"

В Петербурге закрыта на вход станция метрополитена «Садовая». Причиной закрытия станции стала поломка эскалатора. По информации, которая была предоставлена пресс-службой «Петербургского метрополитена», об остановки эскалатора стало известно в 18:31.

Сообщается, что в эскалатор попал посторонний предмет. Как пояснили в метро, эскалатор №1 находится на капитальном ремонте, а эскалатор № 3 работает на подъем.

Петербуржцам рекомендуют пользоваться наземным транспортом или добираться до мест назначения через станции метро «Сенная площадь», «Спасская», работающие без ограничений.