Неисправный состав ограничил движение поездов фиолетовой ветке метро Петербурга

В Петребурге на полчаса меняли расписание подземки. В воскресенье, 10 июля, движение поездов ограничили на фиолетовой ветке метро Петербурга. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба предприятия.

"В 11:35 движение по Линии 5 осуществляется в полном объеме", - говорится в сообщении.

Неисправный состав стал причиной ограничения движения вверх по линии. В пдземке извинились перед пассажирами за доставленные неудобства.

При этом чуть больше получаса поезда ходили по укороченному графику. Так, с 10:59 движение осуществлялось от станции "Шушары" до станции "Садовая", с 11:12 от станции "Шушары" до станции "Чкаловская", а с 11:23 движение по Линии 5 производилось на участке «Шушары» - «Крестовский остров».

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что из Белгорода в Петербург прибыла новая техника для строительства метро. Специалистам доставили специальные электрические погрузочные машины, которые будут использовать исключительно для подземных работ.