Центральные улицы Петербурга перекрыли полицейские

В центре Петербурга снова перекрыли движение, как и в прошлые выходные. Как сообщаетофициальный телеграм-канал Комитета по транспорту, ограничено движение по улицам Ломоносова, Думской и Рубинштейна. Также закрыты Литейный и Владимирский проспекты и набережная реки Фонтанки. Весь назменый вид транспорта со стороны Новочеркасской площади дойдет только до пл. Александра Невского. Все маршруты, которые идут со стороны Московского проспекта будут укорочены в районе Кузнечного переулка на Лиговском проспекте.

Ограничения движения продлятся до полуночи.

Как свидетельствуют данные "Яндекса", в городе из-за перекрытий заметно ухудшилась ситуация с траффиком. Пробки образовались на Садовой улице, на Марата и набережных Мойки и Фонтанки.

По этим улицам также не ходит наземный транспорт.

Как писал Санкт-Петербург.ру, с 13 ч на вход и выход закроются станции метро "Невский проспект" и "Гостиный двор". Поезда будут проезжать их без остановки.

При этом штаб оппозиционеров не анонсировал никаких несогласованных митингов.