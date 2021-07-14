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В Петербурге ограничили скорость на самокатах до 15 км/ч

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Разрешенную скоростью езды на электросамокатах снизили.

Смольный изменил правила, которые регламентируют работу сервисов проката электросамокатов. 

По новым правилам, которые можно посмотреть на сайте городской администрации, скорость движения ограничена 15 км/ч более чем в 30-ти местах, а именно на участках: Лиговского проспекта, улицы Марата, Садовой, Гороховой и Итальянской улиц, Загородного проспекта, набережной канала Грибоедова, набережной Мойки, улицы Рубинштейна, Кронверкского проспекта, Большого проспекта Петроградской стороны, на площади Восстания, в зоне, ограниченной Дворцовой набережной, Дворцовым проездом, Невским проспектом, набережной Лебяжьей канавки и Садовой улицей, а также в парках и скверах без велодорожек.

Однако остались зоны, в пределах которых скорость передвижения сохраниться до 20 км/ч. На пяти улицах Кронштадта будет действовать ограничение в 10 км/ч до 31 июля. 

Проезд самокатов полностью запретили в 20-ти локациях, в том числе на Невском проспекте, Дворцовой и Исаакиевской площади, а также Петропавловской крепости. 

Парковка будет запрещена в 15-метровом радиусе от остановок общественного транспорта и от выходов со станций метро, также запрещено оставлять на набережной Кутузова, на участках Московского проспекта, набережной Фонтанки. 

 

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