Стала известна личность спасателя, погибшего при пожаре на фабрике

В огне погиб командир отделения Илья Белецкий.

При тушении пожара, возникшего в здании «Невской мануфактуры», погиб командир отделения спасателей. В прессе появились подробности из биографии пожарного.

Погибшим оказался 31-летний Илья Белецкий, занимавший должность командира отделения 64 части. Известно, что молодой человек ранее служил в ВДВ, а последние годы отдавал себя полностью работе в МЧС.

Напомним, на борьбу с огнем на фабрике было брошено звено газодымозащитной службы. В результате трое пожарных были отрезаны огнем. Вызволяя сослуживцев, командир отделения погиб в огне. Двое напарников были госпитализированы с ожогами 40-60% тела.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о пожаре 12 апреля в здании «Невской мануфактуры», которому присвоили наивысший ранг сложности.