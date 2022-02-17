Из-под обломков «Красного треугольника» вызволили девушку

На Обводном канале рухнула стена одного из зданий бывшей фабрики «Красный треугольник». В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что при обрушении пострадала девушка.

Её вызволили из-под поваленного обрушившейся стеной дерева. На момент приезда спасателей и медиков пострадавшая была в сознании. 78.ru сообщает, что скорая помощь увезла девушку в больницу с переломом плеча и множественными ушибами.

Известно, что обломки фасада разлетелись по площади примерно в 150 квадратных метров. Некоторые упали на проезжую часть на набережной Обводного канала. Обломки повредили два припаркованных автомобиля.

бломки здания «Красного треугольника» в настоящее время разбирают спасатели. По предварительной информации, после обрушения на территории начался пожар.