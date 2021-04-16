Пожар на фабрике все еще не ликвидирован

В Петербурге продолжают тушить огонь на фабрике «Невская мануфактура». Огонь не удается полностью ликвидировать из-за больших завалов и угрозы обрушения конструкций. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Петербургу.

«На месте пожара в здании АО "Невская мануфактура" пятые сутки продолжаются работы, это связанно с тем, что произошло обрушение конструкций и образовались завалы высотой до второго этажа», - отметили в ведомстве.

На данный момент на территории фабрики решено полностью ликвидировать огонь путем проливок. Это позволит обезопасить пожарных от обрушения здания и горящих обломков.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил о состоявшейся церемонии захоронения спасателя, погибшего 12 апреля в огне на фабрике.