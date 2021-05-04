Правительство Петербурга подвело итоги минувшей рабочей недели

В Петербурге подвели итоги минувшей рабочей недели. На своей странице во «ВКонтакте» губернатор Северной столицы Александр Беглов выделил шесть основных пунктов: градоначальник навестил пожарных, пострадавших при пожаре на фабрике, наградив их орденом, расширена программа для маломобильных граждан, а также переименована улица Книпович, начато строительство спорткомплекса в Павловске и развивается программа по сжиженному газу.

«Навестил в больнице двух наших пожарных, которые рискуя своей жизнью помогли выйти десяткам людей при пожаре на «Невской мануфактуре». По поручению президента вручил ордена Мужества», — отметил Александр Беглов.

Кроме того, градоначальник отметил, что Петербург выделил спасателям квартиры в знак благодарности за проявленное мужество.