В пожаре на фабрике «Невская мануфактура» есть погибший

Двоих пожарных, устранявших возгорание на фабрике «Невская мануфактура», госпитализировали с сильными ожогами тела. Кроме того, один пожарный скончался. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«В ходе тушения пожара и спасения людей двое пожарных пострадали и госпитализированы. Один погиб», - отметили в ведомстве.

В ходе тушения пожара трое пожарных в составе звена газодымозащитной службы проводили разведку в здании, и их отрезало огнем. В результате двое спасателей получили ожоги 40-50% поверхности тела. Третий спасатель погиб.

На данный момент пожару присвоен максимальной ранг сложности, так как площадь возгорания достигла 4 тысяч кв.м.