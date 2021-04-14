Пожарного, погибшего на фабрике, Путин наградил посмертно

На сайте Кремля появилась информация о вручении наград пожарным, пострадавшим в борьбе с огнем на «Невской мануфактуре». Спасателям вручили ордена Мужества. Одного из них наградили посмертно.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях», - сообщается в документе на сайте Правительства.

Илья Белецкий, командир отряда, погиб в огне во время разведки обстановки, его товарищи были госпитализированы с 40-60% ожогов тела.

Напомним, пожар на фабрике начался днем 12 апреля, однако полностью потушить его пока не удалось.