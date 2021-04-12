Фабрику начали тушить с помощью вертолета

К тушению пожара в здании фабрики «Невской мануфактуры» подключились вертолет от МЧС России. Возгорание получило максимальный, пятый, ранг сложности. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Петербургу и области.

МЧС подключило к тушению огня вертолет Ка-32. Площадь возгорания увеличилась до 4 тысяч кв.м. На данный момент сотрудников продолжают выводить из здания. Кроме того, в здании начинают рушиться перекрытия.

Известно, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа совместно с руководством Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

Напомним, в пожаре пострадали два сотрудника ФПС, а один пожарный погиб. Кроме того, в здании найдено тело одного из сотрудников фабрики.