На Серафимовском кладбище прощаются с погибшим пожарным

В Петербурге проходит церемония захоронения, погибшего в пожаре на фабрике Ильи Белецкого. Похороны и церемония прощания проходит 15 апреля, в четверг, на Серафимовском кладбище города.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, Илья был командиром отделения пожарной части №64. После возгорания на фабрике «Невская мануфактура» в здание направили «разведку». Так, трое спасателей оказались отрезаны огнем. В результате Илья помог выбраться товарищам, а сам сгорел в огне. Его коллеги были госпитализированы с 40% и 60% ожогами тела.

Напомним, в первый час пожару был присвоен наивысший пятый ранг сложности, а площадь возгорания составляла 10 тысяч квадратных метров.