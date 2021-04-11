Мошенники пытались заставить петербуржца дойти до банкомата с температурой

В Петербурге злоумышленники позвонили мужчине и потребовали перевести им деньги, дойдя до банкомата. Инцидент произошел в воскресенье, 11 апреля. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и области.

По традиции мошенники представились сотрудниками банка. Примечательно, что мужчина отказался выходить из дома, так как плохо себя чувствует. Здесь злоумышленник не выдержал и перешел на крик. В результате чего афера не удалась.

«Соберитесь и продвиньтесь по адресу Казанская,36. У меня тоже [температура] 38,3, только что мерил! Вам сложно 200 метров пройти?», — сказал лже-сотрудник банка.