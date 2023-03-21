В Московском районе пенсионер, потерявший четыре млн рублей, засомневался в обмане и пришел в полицию только спустя два месяца

Пожилой житель Московского района понял, что его обманули телефонные мошенники, но только спустя два месяца. До этого мужчина, потерявший более четырех миллионов рублей, в полицию обращаться даже не пробовал.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, пенсионер с Новоизмайловского проспекта рассказал правоохранителям о случившемся еще в январе только 20 марта. По словам 69-летнего пострадавшего, с 13 по 17 января ему на мобильный позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником банка и заявил, что неизвестные пытаются снять со счета гражданина денежные средства.

Затем пенсионер, испугавшись за сбережения, отправился в банк, где снял1 880 917 рублей и оформил на свое имя кредит, сумма которого достигла 2 442 000 рублей, затем пострадавший перевел все денежные средства на указанный злоумышленником счет.

В общей сложности петербуржец потерял 4 322 917 рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что еще одной жертвой мошенничества стал пожилой житель Кировского района. Пожилой мужчина, пытысь сохранить свои сбережения, перевел аферистам 590 тысяч рублей.