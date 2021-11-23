В Петербурге полиция задержала банду банковских мошенников

В Петербурге четыре человека задержали по делу о хищении 7 млн рублей со счета бизнесмена. Об этом 23 ноября сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и области.

В ходе задержания в отделы были доставлены трое петербуржцев 35, 41 и 48 лет, а также 32-летняя жительница Всеволожского района Ленинградской области.

По предварительной версии, сообщники оформили поддельную доверенность по которой получали выписки по счетам предпринимателя. Затем на имя потерпевшего был оформлен такой же поддельный паспорт, с которым злоумышленники отправились в салон связи с просьбой перевыпустить сим-карту.

Пока потерпевшей разбирался с блокировкой своей сим-карты, мошенники с фальшивой доверенностью пришли в банк и оформили перевод денег со счетов предпринимателя на подконтрольные счета.

«Хитрость заключалась в том, что «липовые» счета также были открыты на имя потерпевшего по поддельным документам, и со стороны это выглядело как простой перевод денег между счетами одного клиента. Владение телефонным номером потерпевшего позволяло успешно проходить проверку контрольного звонка оператора финансового учреждения», — раскрыли подробности преступной схемы в главке.