В Купчино сотрудники салона связи украли у бабушки 13 тысяч рублей

В пятницу, 23 апреля, в одно из отделений полиции обратилась 64-летняя бабушка, которая сообщила, что недавно злоумышленники украли у неё около десяти тысяч рублей.

Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вчера, в субботу, 24 апреля.

Женщина поделилась, что в четверг, 22 апреля в 8 часов вечера она посетила в салон связи на Балканской площади, чтобы заменить сим-карту в телефоне. Один из сотрудников предложил пенсионерке скачать на её телефон защиту от мошенников. Посетительница согласилась, открыла мобильный банк и дала смартфон сотруднику, чтобы тот выполнил загрузку программного обеспечения.

Оплата услуги бабушке стоила 2590 рублей. Однако позднее выяснилось, что заплатила она ещё большую сумму. Уже дома пострадавшая пенсионерка обнаружила, что с ее банковской карты исчезли средства. Материальный ущерб составил 13000 рублей.

Сотрудники полиции задержали двух сотрудников салона, которые накануне оказали бабушке услугу. Сейчас ведётся проверка. Возбуждено уголовное дело.