В Центробанке предупредили петербуржцев о новых схемах телефонных мошенников

В Российской Федерации мошенники придумали новую схему похищения денег с банковских карт населения. В ЦБ РФ заявили, что злоумышленники начали использовать для этого QR-коды.

В некоторых финансовых учреждения появился сервис, которые позволяет клиентам снимать наличные с помощью QR-кода. Такой код генерируется в приложении, после чего пользователь прикладывает его к сканеру и снимает наличные. Об этом сообщает на сайте Центробанка РФ.

Однако новый сервис стал альтернативным способом заработка денег для мошенников. Злодеи звонят клиентам банков, представляясь сотрудниками компании, после чего заявляют о несанкционированном запросе на снятие денег. Для его отмены требуют предоставить QR-код.

В ЦБ посоветовали жителям не хранить коды и не передавать их другим.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в магазине GooglePlay мобильное приложение банка «Санкт-Петербург» (БСПБ) перестало быть доступным. Напомним, ранее банк попал под западные санкции.