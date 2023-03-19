Приложения банка "Санкт-Петербург" пропали из GooglePlay

В магазине GooglePlay мобильное приложение банка «Санкт-Петербург» (БСПБ) перестало быть доступным. Напомним, ранее банк попал под западные санкции.

В пресс-службе БСПБ проинформировали о том, что мобильные приложения банка более не доступны в GooglePlay. Однако отмечается, что ранее установленные приложения продолжают функционировать. Клиентам доступны все операции, в том числе переводы, пополнение счета и так далее. Об этом пишет Агентство Бизнес Новостей.

Также отмечается, что на случай, если у клиента нет приложений банка, то он всегда сможет воспользоваться вэб-версией интернет-банка, которая доступна для устройств на базе Android.

Напомним, что в прошлом году страны ЕС, США и Великобритания ввели новые санкции для российских банков. Ограничения затронули такие банки, как “Санкт-Петербург”, “Уралсиб”, “Зенит”, Ланта-банк, Металлинвестбанк, Московский кредитный банк, МТС-банк и другие.