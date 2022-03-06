Сразу три пенсионерки стали жертвами телефонных мошенников в Петербурге

За сутки в полицию обратились три пожилые женщины, которые стали жертвами мошенников. Как сообщает «Фонтанка», во всех случаях пенсионерок обманули по похожей схеме.

82-летней петербурженке позвонила женщина, которая представилась следователем. Она сообщила, что дочь женщины попала в ДТП, а потерпевшему на лечение требуются деньги. Испуганная пенсионерка тут же отправилась в банк, где сняла 700 тысяч рублей. Завернутые в полотенце банкноты она отдала пришедшему к ней курьеру.

89-летняя пенсионерка таким же образом лишилась 542 тысяч рублей. А третья жертва мошенников и вовсе взяла кредит, чтобы выполнить их требования. Сумма выданного пожилой женщине кредита составила 500 тысяч рублей.