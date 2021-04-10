Вечером пятницы азербайджанцы устроили стрельбу на свадьбе

В Красносельском районе Петербурга неизвестные устроили стрельбу из автоматов. Инцидент произошел в пятницу, 9 апреля, в районе 21 часов. Очевидцы выстрелов сообщили о случившемся в полицию, и наряд выехал по следу предполагаемых стрелков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Известно, что стрелявший был гостем свадебного торжества. Гости уехали в Невский район в ресторан на Беляевском проспекте. По этому адресу прибыли сотрудники ОМОНа и полиции, чтобы обыскать присутствующих на предмет хранения оружия. В последствии гостей свадьбы развели по автобусам в отделения полиции.